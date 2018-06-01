Порошенко: Испания поддерживает позицию Украины по миротворцам ООН на Донбассе

Испания поддерживает позицию Украины по миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время официального визита в Испанию.

"Очень важна поддержка миротворческой миссии как ключевого элемента создания безопасного пакета для имплементации минских договоренностей..Могу вам сообщить, что Испания твердо и последовательно поддерживает позицию Украины", - заявил Порошенко.

Кроме того, глава государства отметил, что в ходе его визита в Испанию состоялись очень продуктивные встречи с руководством страны. "Мы получили четкую позицию в поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, поддержку продления санкций, поддержку позиции Украины в Европейском союзе, поддержку евроатлантических амбиций Украины", - добавил он.