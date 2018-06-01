В штабе ООС сообщили о возвращении пропавшего без вести украинского морпеха

Военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил Украины, который пропал 27 мая, после боевого столкновения неподалеку от Павлополя, нашелся и вернулся в свое подразделение.

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

«Военнослужащий, который пропал во время боевого столкновения 27 мая на мариупольском направлении, и с которым была утеряна связь, благополучно вернулся в свое подразделение», - говорится в сообщении.

27 мая на мариупольском направлении зоны ООС произошло боевое столкновение. Однако после боя была утеряна связь с бойцом 36-й бригады морской пехоты.

28 мая представитель пресс-центра ООС Виктора Шубец озвучил информацию о том, что пропавший морпех найден и его жизни ничего не угрожает. Однако спустя час она была опровергнута.