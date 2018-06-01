На Луганщине «спецслужбы ЛНР» пытались завербовать местного жителя

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили попытку вербовки жителя Луганской области «спецслужбами ЛНР». Об этом сегодня, 4 июня, сообщает пресс-центр СБУ.

«Правоохранители установили, что в конце августа прошлого года боевики незаконных вооруженных формирований задержали жителя Станично-Луганского района при попытке попасть на временно оккупированную территорию по собственным делам. Злоумышленники обвинили мужчину в якобы подрыве одного из памятников в центре Луганска. Для получения нужных показаний террористы жестоко пытали украинского пленника. В начале мая 2018 года после многочисленных пыток парень написал расписку о готовности сотрудничать с представителями террористической организации, после чего его отвезли на линию разграничения. Оперативники спецслужбы "встретили" мужчину, когда тот прибыл на подконтрольную украинской власти территорию. Житель Луганщины предоставил сотрудникам СБУ показания относительно обстоятельств его вербовки и поставленных перед ним задач, ни одно из которых не успел и не планировал выполнять», – сказано в сообщении.

В СБУ также отметили, что подобные случаи не редкость.

«На подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории не действуют правовые нормы, граждане являются бессильными перед вооруженными террористами. Боевики не останавливаются перед применением жестоких насильственных действий, чтобы склонить граждан к государственной измене. Согласно ст. 111 Уголовного кодекса Украины, это преступление наказывается лишением свободы сроком до 15 лет. Вместе с тем, гражданин Украины, который не совершил для выполнения преступного задания никаких действий и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с враждебной спецслужбой и о полученном задании, освобождается от уголовной ответственности», – добавили в спецслужбе.