Луганщина направила в бюджет более 289 млн грн НДС

В Главном управлении ГФС в Луганской области сообщили, что за январь-апрель 2018 года в госбюджет перечислено 289,1 млн грн налога на добавленную стоимость. Это на 103,3 млн гривен или на 55,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

В течение апреля текущего года госбюджет получил 66,3 млн грн НДС, что на 24,7 млн грн больше, чем в апреле 2017 года.

Напомним НДС – это косвенный налог, который начисляется и уплачивается в соответствии с нормами раздела V Налогового кодекса Украины.