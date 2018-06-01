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Луганщина направила в бюджет более 289 млн грн НДС

Сегодня, 17:27 citynews.net.ua | Напечатать

В Главном управлении ГФС в Луганской области сообщили, что за январь-апрель 2018 года в госбюджет перечислено 289,1 млн грн налога на добавленную стоимость. Это на 103,3 млн гривен или на 55,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

В течение апреля текущего года госбюджет получил 66,3 млн грн НДС, что на 24,7 млн грн больше, чем в апреле 2017 года.

Напомним НДС – это косвенный налог, который начисляется и уплачивается в соответствии с нормами раздела V Налогового кодекса Украины.


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