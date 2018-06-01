За год на Донбассе в результате обстрелов погибли 3 ребенка

Международная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение прошлого года зафиксировала смерть трех детей и ранения более 80 детей. Об этом в ходе брифинга в пятницу, 1 июня, сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг, пишет РБК-Украина.

"Сегодня день защиты детей. Прошедшая неделя стала печальным напоминанием о том, что детей не обходят акты насилия.

В прошлом году мы зафиксировали 87 погибших и 399 раненых среди гражданских. Смерть и ранения детей труднее всего принять. ОБСЕ подтвердила смерть троих детей и ранения более 80 детей в прошлом году", - отметил Хуг.

Также, по его словам, в этом году в Горловке двое ребят 10 и 11 лет попали в больницу с осколочными ранениями.

"На этой неделе мы получили больше сообщений о раненых детей. Мы имеем подтверждение о смерти 15-летней девочки, которая погибла от взрыва мины", - сказал он.