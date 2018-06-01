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Боец АТО получил 3 года тюрьмы за дезертирство

Сегодня, 17:10 citynews.net.ua | Напечатать

Дарницкий районный суд Киева приговор военнослужащего – солдата военной службы по контракту к 3 годам лишения свободы за дезертирство.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

Обвиняемый проходил военную службу в подразделении воинской части, дислоцирующейся в зоне проведения антитеррористической операции (Добропольский район Донецкой области).

«Находясь на должности номера расчета орудия самоходно-артиллерийской батареи 1 самоходного-артиллерийского дивизиона, он с 20.01.2017 по 20.06.2017, изменив присяге, самовольно оставил место службы, нарушив военные уставы и действующее законодательство Украины», - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что беглый военный действовал умышленно без уважительных на то причин, осознавая общественно-опасный характер своего деяния и предвидя его общественно опасные последствия в условиях особого периода.

19 июня 2017 военная прокуратура открыла уголовное производство по факту самовольного оставления воинской части указанным военнослужащим. После установления его местонахождения, 22.06.2017 года, следственный судья Дарницкого районного суда Киева в рамках открытого уголовного производства постановил применить к нему меру пресечения в виде домашнего ареста и запретил круглосуточно оставлять расположение его воинской части. Однако, в нарушение вышеуказанной меры пресечения, а также требований уставов ВС Украины 10 августа 2017 обвиняемый во второй раз самовольно покинул расположение воинской части.

9 мая 2018 указанного военнослужащего задержали и поместили под стражу.

31 мая по результатам проведенного судебного заседания приговором Дарницкого районного суда обвиняемому назначена реальная мера наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года.


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