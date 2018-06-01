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Украина призывает международных партнеров усилить давление на РФ для освобождения политзаключенных

Сегодня, 14:48 citynews.net.ua | Напечатать

По словам Геращенко, на протяжении последних недель возросло число жертв среди гражданского населения на Донбассе Украина призывает международных партнеров усилить давление на Российскую Федерацию для освобождения украинских политзаключенных. Об этом сказала первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко во время дискуссии высокого уровня на тему "Новые форматы сотрудничества НАТО и ЕС с Украиной", передает пресс-служба ВР. "Мы ждем от НАТО и ЕС публичного осуждения убийства пророссийскими боевиками гражданского населения на Донбассе и рассчитываем на усиление давления на РФ для освобождения заложников и политзаключенных Кремля", - сказала замглавы парламента. Так, Геращенко выразила надежду, что в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018, который состоится в России, международные партнеры Украины усилят давление на РФ с требованием освободить незаконно удерживаемых украинцев. Кроме того, вице-спикер добавила, что на протяжении последних недель в результате эскалации ситуации на востоке Украины и из-за применения другой стороной вооружения, запрещенного минскими договоренностям, возросло число жертв среди гражданского населения. Напомним, ранее Геращенко отметила, что Украина готова передать Российской Федерации 23 россиян для освобождения украинских политзаключенных.


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