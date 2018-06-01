Военные привезли в Тошковку лекарства для детей

Остродефицитные лекарства на общую сумму более 25 тысяч гривен переданы по случаю Международного Дня защиты детей, по поручению командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева, в амбулаторию общей практики - семейной медицины села Тошковка Попаснянского района. Об этом сказано в сообщении на странице Операции объединенных сил в Facebook.

Так, 30 мая трое больных детей из населенных пунктов Тошковка, Нижнее и Нижнее-1 Попаснянского района, при содействии объединенных сил, в сопровождении родителей доставлены в Запорожскую областную детскую больницу, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь, которую сегодня дети не могут получить в медицинских учреждениях Луганской области.

По поручению командующего объединенных сил, ученикам Тошковского учебно-воспитательного комплекса переданы сладости общим весом около 500 кг. Кроме того, в рамках совместных инициатив командования объединенных сил и Запорожской областной государственной администрации, учебному заведению переданы более 400 детских книг на украинском языке.