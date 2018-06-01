«Укрзализныца» предупреждает о возможных проблемах с онлайн-продажей билетов

«Укрзализныца» предупреждает о возможных проблемах с онлайн-продажей билетовСегодня, 09:00
В связи с сезонным увеличением спроса на пассажирские перевозки и открытием продажи билетов на дополнительные летние поезда более чем вдвое возросла нагрузка на систему по продаже билетов, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
Как следствие, возможны кратковременные ограничения доступности сервиса на сайте booking.uz.gov.ua.
«Специалисты круглосуточно решают все технические задачи и оперативно принимают соответствующие меры. Сейчас система работает в штатном режиме. Просим прощения за временные неудобства!» - отметили в компании.