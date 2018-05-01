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В Минсоцполитики уточнили, кто сможет претендовать на субсидии

Сегодня, 18:40 citynews.net.ua | Напечатать

Генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки населения Министерства социальной политики Виталий Музыченко заявил, что подходы к назначению субсидий неработающим гражданам трудоспособного возраста по новым правилам дифференцированы в сельской и городской местности.

 

Об этом он рассказал в интервью изданию "Укринформ". "

 

 

В новых правилах назначения субсидий появилось требование о необходимости уплаты единого социального взноса не менее чем за три месяца за период, за который учитываются доходы. Кроме этого, учитывается определенный условный доход таких лиц... Мы хотим четко понять, кто у нас получает субсидию и на каких условиях. То есть, если гражданин не имеет возможности работать из-за отсутствия рабочего места... здесь государство должно предоставить социальную поддержку. А если гражданин, проживая в Киеве, где нет проблем с поиском работы, не хочет трудоустраиваться, то это уже совсем другая ситуация", - подчеркнул Музыченко. Вместе с тем он отметил, что есть и определенные исключения. "Здесь есть определенные исключения. Кроме того, мы дифференцировали подходы к сельской и городской местностей", - рассказал чиновник. Музыченко сообщил, что в областных центрах и городах областного значения субсидия в таких случаях может назначаться только в том случае, если семья находится в сложных жизненных обстоятельствах, или трудоспособные члены семьи оплатили ЕСВ не менее чем за два месяца перед месяцем обращения. В сельской местности критерии отличаются.


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