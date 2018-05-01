Совет НАТО-Россия обсудил ситуацию в Украине

В Брюсселе (Бельгия) сегодня состоялось заседание Совета НАТО-Россия, в ходе которого стороны обсудили ситуации в Украине.

Об этом говорится в сообщении на сайте НАТО.

Сообщается, что на заседании Совета стороны обменялись мнениями по нескольким темам, включая ситуацию в Украине, военную деятельность в Европе, ее открытость и ограничение рисков, а также взаимные брифинги по предстоящим масштабным учениям каждой из сторон. Кроме того, в НАТО подчеркнули, что альянс придерживается последовательного подхода к России.