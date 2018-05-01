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Совет НАТО-Россия обсудил ситуацию в Украине

Сегодня, 15:49 citynews.net.ua | Напечатать

В Брюсселе (Бельгия) сегодня состоялось заседание Совета НАТО-Россия, в ходе которого стороны обсудили ситуации в Украине.

Об этом говорится в сообщении на сайте НАТО.

Сообщается, что на заседании Совета стороны обменялись мнениями по нескольким темам, включая ситуацию в Украине, военную деятельность в Европе, ее открытость и ограничение рисков, а также взаимные брифинги по предстоящим масштабным учениям каждой из сторон. Кроме того, в НАТО подчеркнули, что альянс придерживается последовательного подхода к России.

"Мы заморозили практическое сотрудничество в 2014 году из-за агрессивных действий России в Украине. В то же время каналы для политического диалога остаются открытыми, Совет НАТО-Россия сохраняется как важный форум", - говорится в заявлении


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