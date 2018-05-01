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Интенсивность боев на Донбассе снизилась по сравнению с прошлой неделей

Сегодня, 13:30 citynews.net.ua | Напечатать

Интенсивность боевых действий на Донбассе снизилась по сравнению с прошлой неделей. 

Об этом на брифинге сообщил представитель пресс-центра Объединенных сил Виктор Шубец. 

По его словам, по сравнению с прошлой неделей интенсивность боевых действий несколько снизилась. В частности, противник за сутки 9 раз применил тяжелое вооружение, 28 раз вел прицельный огонь по Объединенным силам. 

В Луганской области наиболее напряженная ситуация сохраняется в районе Новотошковского. На Донецком направлении - в районах населенных пунктов Зайцево и Новотроицкое.

 "Во время боевых действий двое наших защитников получили ранения. Бойцов безотлагательно эвакуировали в госпиталь, их жизни ничего не угрожает. По данным разведки, потери врага за прошедшие сутки составили: двое погибших и четверо раненых", - добавил Шубец.


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