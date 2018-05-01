Интенсивность боев на Донбассе снизилась по сравнению с прошлой неделей

Интенсивность боев на Донбассе снизилась по сравнению с прошлой неделейСегодня, 13:30
Интенсивность боевых действий на Донбассе снизилась по сравнению с прошлой неделей.
Об этом на брифинге сообщил представитель пресс-центра Объединенных сил Виктор Шубец.
По его словам, по сравнению с прошлой неделей интенсивность боевых действий несколько снизилась. В частности, противник за сутки 9 раз применил тяжелое вооружение, 28 раз вел прицельный огонь по Объединенным силам.
В Луганской области наиболее напряженная ситуация сохраняется в районе Новотошковского. На Донецком направлении - в районах населенных пунктов Зайцево и Новотроицкое.
"Во время боевых действий двое наших защитников получили ранения. Бойцов безотлагательно эвакуировали в госпиталь, их жизни ничего не угрожает. По данным разведки, потери врага за прошедшие сутки составили: двое погибших и четверо раненых", - добавил Шубец.