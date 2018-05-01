Интенсивность боев на Донбассе снизилась по сравнению с прошлой неделей

Интенсивность боевых действий на Донбассе снизилась по сравнению с прошлой неделей.

Об этом на брифинге сообщил представитель пресс-центра Объединенных сил Виктор Шубец.

По его словам, по сравнению с прошлой неделей интенсивность боевых действий несколько снизилась. В частности, противник за сутки 9 раз применил тяжелое вооружение, 28 раз вел прицельный огонь по Объединенным силам.

В Луганской области наиболее напряженная ситуация сохраняется в районе Новотошковского. На Донецком направлении - в районах населенных пунктов Зайцево и Новотроицкое.

"Во время боевых действий двое наших защитников получили ранения. Бойцов безотлагательно эвакуировали в госпиталь, их жизни ничего не угрожает. По данным разведки, потери врага за прошедшие сутки составили: двое погибших и четверо раненых", - добавил Шубец.