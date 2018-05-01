На ВНО в магистратуру зарегистрировались свыше 25 тыс. поступающих

Количество абитуриентов, желающих сдать ВНО в магистратуру, превысила 25,5 тысяч человек.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерство образования и науки Украины.

Так, на тестирование в формате ВНО уже зарегистрировались более 25,5 тысяч поступающих в магистратуру.

Как отмечается, ВНО в магистратуру этого года нужно проходить поступающим на специальности отрасли знаний "Гуманитарные науки" (кроме специальности "Филология"), "Социальные и поведенческие науки", "Журналистика", "Право", "Сфера обслуживания" и "Международные отношения".

В частности, такие абитуриенты будут сдавать единый вступительный экзамен по иностранному языку. Больше всего поступающих сейчас зарегистрировалось на английский - 24,4 тыс и немецкий – более 950. Французский выбрали почти 200 участников, испанский – 38.