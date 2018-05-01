Аркадий Бабченко жив

Российский журналист Аркадий Бабченко, об убийстве которого в Киеве вчера сообщила полиция, жив. Об этом на брифинге в среду заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, сообщается в Twitter СБУ.

«Я мог бы принести соболезнования семье Аркадия Бабченко, но не буду этого делать. Напротив, сегодня я поздравлю Аркадия с третьим днем рождения и приглашаю его в зал», – заявил он.

«Сейчас я могу сообщить детали спецоперации Службы безопасности Украины, благодаря которой нам удалось не только сорвать циничную провокацию, но и задокументировать подготовку российскими спецслужбами этого дерзкого преступления», – заявил он.

По словам Грицака, СБУ заблаговременно получила информацию о приготовлении покушения на жизнь Бабченко и поиск исполнителей убийства. «Службой было принято решение о проведении оперативной комбинации, благодаря которой нам удалось собрать неопровержимые доказательства террористической деятельности российских спецслужб на территории Украины», – сообщил он.

Грицак подчеркнул, что, по полученным СБУ данным, убийство российского журналиста заказали именно российские спецслужбы. «Цинизм «чекистов» РФ дошел до того, что уже через час после сообщения о покушении на жизнь Бабченко Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело и стал требовать от Украины быстрого расследования «убийства российского гражданина», в том числе на заседании Совбеза ООН», – отметил он.

«Службой задокументировано, что для реализации этого циничного плана спецслужбами РФ был завербован гражданин Украины «Г», который получил задание найти за денежное вознаграждение исполнителей для совершения ряда террористических актов с многочисленными жертвами», – заявил Грицак.

По его словам, выполнить задание российских спецслужб агент предложил своему знакомому – бывшему участнику АТО за денежное вознаграждение 30 тыс. долларов США осуществить террористический акт – убийство российского журналиста Бабченко, причем в качестве задатка ним было передано 15 тыс. долл.

«После совершения террористического акта в отношении Аркадия Бабченко «Г» планировал выехать из Украины. Кроме денег агент получил от спецслужб РФ и передал исполнителю через телефонный менеджер досье на Бабченко с подробной информацией о его журналистской деятельности и личной жизнь, включая персональные данные на него, жену, родителей и детей. А также номера их телефонов и банковских счетов, аккаунты в социальных сетях, паспортные данные и т.д.» – подчеркнул глава СБУ.

«Сотрудники Службы безопасности Украины провели задержание исполнителя преступления, которое произошло сегодня несколько часов назад», – подчеркнул Грицак.

Председатель СБУ добавил, что российскими спецслужбами была поставлена еще одна задача для «Г»: нелегальная закупка за счет российских спецслужб оружия и боеприпасов из района проведения АТО и организация схронов на территории киевского региона.