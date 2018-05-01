Тука рассказал о продвижении ВСУ в «серой зоне»

Взятие под контроль ВСУ населенных пунктов «серой зоны» продолжается несколько лет, и, согласно Минским соглашениям, украинские военные ничего не нарушают.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, пишут Донецкие новости

«Возвращение контроля над населенными пунктами в "серой зоне" происходит на протяжении всех 4-х лет, как только стабилизировалась линия столкновения, как только возникло понятие "серая зона", т. е. ничья территория, неконтролируемая. Хотя по Минским соглашениям эти населенные пункты должна контролировать центральная власть Украины», – говорит он.

«Более того, давайте не забывать, что по этим соглашениям и Дебальцево должно контролироваться Киевом», – добавил Тука.