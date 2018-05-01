Кабмин пока отложил повышение цен на газ для населения

Кабинет министров продлил действие специальных обязательств по продаже природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго по сниженной цене до конца июля 2018 года. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 30 мая, - сообщает "Экономическая правда".

В марте Кабмин продлил спецобязательства "Нафтогаза" на продажу газа населению, а также оставил неизменным тариф до июня 2018 года. Цена на газ для населения составляет 4942 грн за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, - 6958 грн за тысячу кубометров.

Повышения цен на газ требует постановление Кабинета министров №187 от 22 марта 2017 года, разработанное Министерством экономического развития и торговли. Так, согласно документу, цена рассчитывается на базе импортного паритета (средняя цена импортного газа за определенный период - ред).

Правительство должно было опубликовать этот показатель еще 1 июля 2017 года. Вместо этого 26 сентября 2017 года Кабмин протокольным решением отложил дату публикации на неопределенный срок. Отсрочить обнародование цены решили до согласования механизма ее определения с МВФ и Европейским энергетическим сообществом. До публикации решения цена останется на текущем уровне - 4,942 тыс. грн за тысячу кубометров без НДС. По методике, действующей в данный момент, если по итогам года является отклонение "плюс/минус" 10%, цена на следующий отопительный сезон должна пересматриваться.