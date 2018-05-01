Полиция рассматривает две версии убийства Бабченко

Полиция рассматривает две версии убийства БабченкоСегодня, 14:08
Полиция рассматривает две версии убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко.
Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает Громадське.
«Рассматривают две версии, это профессиональная деятельность и гражданская позиция», - сказал Крищенко.
По его словам, полицию вызвала женщина, которая находилась в квартире, когда в Бабченко стреляли.
Она находится сейчас в шоковом состоянии, поэтому правоохранители не могут воспроизвести событий. С женщиной общаются врачи.