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В Луганской области вблизи госграницы с Россией найдена мина с растяжкой

Сегодня, 12:48 citynews.net.ua | Напечатать

На Луганщине вблизи госграницы с Россией найдена мина с растяжкой.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, в Станично-Луганский отдел полиции поступило сообщение работника Государственной пограничной службы Украины о том, что 29 мая в районе села Гарасимовка (Станично-Луганский р-н) на государственной границе Украины с РФ работниками ГПСУ обнаружена мина с растяжкой. Место происшествия охраняется. Обезвреживание боеприпаса специалистами ГСЧС запланировано на 30 мая.

Кроме того, поступило сообщение работника Государственной пограничной службы Украины о том, что 29 мая в районе села Ильинка (Станично-Луганский р-н) на государственной границе Украины с РФ работниками ГПСУ обнаружена граната ВОГ-25. Сотрдуники ГСЧС, выехавшие на место происшествия, уничтожили снаряд путем подрыва.

Данные факты зарегистрированы.


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