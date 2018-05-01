Организатору так называемого "референдума" в Луганской области сообщено о подозрении, передает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Установлено, что в мае 2014 года жительница Луганщины, выполняя отведенную ей роль так называемой "головы избирательного участка", вместе с другими членами "избирательной комиссии" организовала проведение голосования в поддержку "акта о государственной самостоятельности "ЛНР". После проведения "мероприятия" женщина приняла участие в подсчете бюллетеней.

Сейчас злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (совершение по предварительному сговору группой лиц умышленных действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).

Справка: санкция ч. 2 ст. 110 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.