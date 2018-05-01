КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 32 тыс. человек

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки пересекли более 32 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что по состоянию на утро на КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/50; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 30/20; "Гнутово" - 20/0. Всего за минувшие сутки КПВВ пересекли 32,4 тыс. человек и 4,3 тыс. транспортных средств: "Майорское" - 7125 человек и 900 транспортных средств; "Марьинка" - 8285 человек и 1695 транспортных средств; "Новотроицкое" - 5715 человек и 1125 транспортных средств; "Гнутово" - 2400 человек и 580 транспортных средств; "Станица Луганская" - 8865 человек. Также сообщается, что в Гнутово пограничники обнаружили автомобиль, которым пытались незаконно перевезти компьютерную технику на общую сумму 121,8 тыс. гривен.