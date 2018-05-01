На Светлодарской дуге военные уничтожили технику боевиков

На Светлодарской дуге боевая группа К-2 входящая в 54-ю бригаду, отомстила за раненого побратима и уничтожила боевую технику сепаратистов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

«Эта история началась еще 4 мая, когда во время очередного обстрела наших позиций, один из бойцов группы К-2 был ранен. Тогда противник работал по нам из БМП и во время одного из прилетов, боеприпас взорвался недалеко, и одному из бойцов группы оторвало два пальца на левой руке. С бойцом все нормально, он сейчас в госпитале.

Вся команда по согласованию с командиром решила выследить, найти и уничтожить эту позицию, с которой тогда велся по нам огонь», – отметил он.

Мысягин сообщил, что по прошествии времени, после того, как подразделение «разгреблось со всеми бумажными и «насущными» делами – взялись за дело». «Начали с того, что с помощью беспилотников стали изучать местность, откуда в тот момент по нам работал противник - это заняло определенное время. Наблюдатели стали более внимательно изучать это направление, также подключилась разведка. Искали позицию и искали БМП из которой тогда был произведен обстрел. И нашли, но на позиции оказалась не только БМП-1, но и МТЛБ-ЗУ», – подчеркнул он.

«По углу и траектории, эта позиция подходила как раз под ту, которую они так долго искали. Для подтверждения, сделали несколько облетов беспилотниками. Когда все данные были собраны, на следующее утро началась операция. Но, почти сразу что-то пошло не так. Испортилась погода и не было возможности для точной работы, поэтому был дан приказ прекратить операцию, повторно заняться анализом и готовиться при первом же удобном случае ее возобновить. Прошла примерно неделя и по каналам связи передали, что по одной из позиций 54-й бригады сейчас противником происходит обстрел из БМП. Бойцы поняли, что это та самая БМП, которую они уже пытались уничтожить. Группа выдвинулась, были подняты наши беспилотники и началась операция. Сразу увидели личный состав противника, который бегал по позиции взад-вперед, поэтому сначала решили ликвидировать их, потом взяться за боевую машину, ведь она все равно уже никуда не денется», – написал волонтер.

По его словам, два попадания легли прямо в блиндаж, потом перевели огонь на технику. «Из трех выстрелов, два легли в трех метрах от МТЛБ-ЗУ, а третьим прямо в «нос» ей попали. Она загорелась и огонь был переведен на БМП, находящуюся в нескольких метрах рядом в закрытой позиции. Видать сепары так самоуверенно себя там чувствовали, что БМП даже не была нормально «спрятана». Ветками закидали немного и все. Ее хорошо видно на фото. Несколько выстрелов легли в двух-четырех метрах от нее, но в саму БМП группа точно «занести» не успела», – сообщил Мысягин.

«По рации пришла информация, что с соседнего сепарского опорника выехала еще одна БМП и начала работать - она была ближе к группе, поэтому было принято решение, что раз уже «идет работа», и все пока получается то и ее не стоит обделять вниманием. Быстро пристрелялись и из 12 выстрелов 2 точно легли в цель. Попали под правый борт и под нос. Группа поквиталась за раненого своего побратимах, уничтожив в одном бою две боевые машины сепаратистов. Фото уничтожения МТЛБ-ЗУ внизу. Вся видеофиксация боя, в том числе моменты уничтожения, переданы в штаб для представления бойцов группы к заслуженным боевым наградам и выплаты боевой премии за уничтоженную технику противника», – подытожил он.