Порошенко рассчитывает на развертывание миротворческой миссии ООН на Донбассе

Миротворческая миссия ООН на оккупированном Донбассе может вернуть мир на украинскую землю.

Об этом говорится в обращении президента Украины Петра Порошенко по случаю Международного дня участников операций ООН по поддержанию международного мира и безопасности.

В частности, Порошенко отметил, что вклад Украины в поддержание мира и безопасности дает моральное право рассчитывать на помощь ООН в противодействии российской агрессии.

"Развертывание на временно оккупированной территории Донбасса многонациональной операции под эгидой ООН может стать важным элементом урегулирования, целью которого является возвращение мира на украинскую землю и восстановление ее территориальной целостности и суверенитета в международно признанных границах", - заявил Порошенко.