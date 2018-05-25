За сутки в зоне ООС зафиксировали 37 вражеских обстрелов

В районе проведения операции Объединенных сил за минувшие сутки в результате обстрелов боевиков ранены шесть украинских военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении ООС в Facebook.

Наиболее интенсивные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое - на Луганском направлении, и в районах Светлодарска, Новоселовки второй, Марьинки, Новомихайловки, Старогнатовки, Водяного, Широкино.

"На обстрелы противника из минометов и стрелкового вооружения подразделения ООС решительно отвечали огнем", - сообщают в штабе. В целом российско-оккупационные войска 37 раз за сутки нарушали режим тишины, из них 9 раз применяли минометы калибра 82 и 120 мм В текущие сутки, по состоянию на 7:00 утра, потерь среди наших войск нет. По данным разведки, трое пророссийских боевиков уничтожены, пятеро ранены