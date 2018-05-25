За сутки через КПВВ последовало более 30 тыс. человек

За минувшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда последовало 30,4 тыс. человек и 4,1 тыс. транспортных средств. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины .

Согласно сообщению, утром 28 мая на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 0/40; «Марьинка» -0/60; «Новотроицкое» - 40/50; «Гнутово» - 20/10.

Всего за сутки через КПВВ «Майорское» проследовало 6470 человек и 905 транспортных средств; «Марьинка» - 7510 человек и 1527 транспортных средств; «Новотроицкое» - 5536 человек и 1150 транспортных средств; «Гнутово» - 2240 человек и 570 транспортных средств; «Станица Луганская» - 8695 человек.

Сообщается также, что на КПВВ «Станица Луганская» пограничники Лисичанского отряда совместно с фискальной службой, действуя в составе системы, выявили старинную монету, датированную 1743 год, у 47-летнего гражданина, который прибыл с временно оккупированной части Луганской области. Находка, вероятно, есть культурную и историческую ценность. Предмет изъят представителя ГФС для проведения соответствующей экспертизы.

Кроме того, в этом же КПКВ «Прима Дона» с акцизной маркой «ЛНР». Товар, который мужчина нес с временно оккупированной территории Украины, изъят сотрудниками ГФС для принятия правового решения.

На КПВВ «Майорское» пограничники Краматорского отряда вместе с работниками ГФС, в личных вещах нашего соотечественника, вошедшего с временно оккупированной территории Украины, из паспорта, выданного так называемой «ДНР». Гражданина передали сотрудникам Нацполиции.