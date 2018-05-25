В штабе ООС подтвердили исчезновение двух бойцов в Луганской области

Двое военнослужащих одной из механизированных бригад, которая выполняет задания на Луганском направлении, самовольно оставили воинскую часть. Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС.

По словам военных, служба правопорядка и правоохранительные органы принимают меры по розыску пропавших военнослужащих.

Весте с тем боевики, оккупировавшие при поддержке российской армии Луганск, заявили, что задержали двух украинских бойцов из 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые пытались перейти через серую зону.