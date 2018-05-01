В зоне ООС ранены двое украинских военнослужащих

Сегодня, 25 мая, двое украинских военнослужащих в зоне ООС были ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

По данным штаба, сегодня около 5:00, при поддержке танков, противник пытался атаковать опорные пункты украинских войск в районе поселка Невельское (Ясиноватский р-н, Донецкая обл.).

Военнослужащие вовремя обнаружили намерение противника, открыли огонь и, при поддержке артиллерии, отбили наступление. Во время боя двое украинских военнослужащих получили ранения.