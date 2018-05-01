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Рева заявил, что проблемы с выплатами возникают только у ненастоящих переселенцев

Сегодня, 13:23 citynews.net.ua | Напечатать

Министр соцполитики Андрей Рева убежден, что проблемы с получением социальных выплат возникают только у людей, которые зарегистрировались как переселенцы, но продолжают жить на неподконтрольной властям территории Донбасса, пишут Новости Донбасса.

Во время часа вопрос правительству в Верховной Раде он отметил, что в Украине 1,5 миллиона зарегистрированных внутренне перемещенных лиц, из которых помощь как ВПЛ получают 300 тысяч человек.

«Это говорит о том, что у нас кто-то имеет статус переселенца, а кто-то числится переселенцем. Когда мы говорим о людях, которые находятся на нашей подконтрольной территории – у них никаких проблем не возникает», – считает Рева.

Он добавил, что часто встречается с организациями переселенцев. «Если я слышу, главная проблема – жилье, я точно убежден, что это люди, которые живут тут. А когда нам говорят, что проблемы с выплатами, то это проблема у людей, которые живут там», – заявил министр.

Он пояснил, что жители неподконтрольной властям территории пересекают линию разграничения, чтобы получить выплаты, выдавая себя за переселенцев, и поэтому у них возникают проблемы с верификацией.


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