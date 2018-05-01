Турчинов из-за обострения поехал в зону ООС

В связи с обострением ситуации на востоке Украины в течение последней недели секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов прибыл на украинские позиции в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом сегодня, 25 мая, сообщает пресс-центр СНБО.

Секретарь СНБО провел совещание с военным руководством и руководителями силовых структур по эффективности противодействия российской агрессии в условиях перехода от антитеррористической операции к операции Объединенных сил.

По словам Турчинова, в течение недели зафиксировано крупнейшее за последние полгода количество обстрелов не только позиций Вооруженных сил Украины, но и населенных пунктов. «Используется запрещенная Минскими соглашениями артиллерия, танки, реактивные системы залпового огня», – сказал он, добавив, что обстрелы украинской территории велись на глубину до 30 километров, в результате чего были уничтожены гражданская инфраструктура, есть погибшие не только среди военных, но и среди мирного населения.

Кроме того, Турчинов сообщил, что украинская разведка наблюдает активную концентрацию российских войск в непосредственной близости от российско-украинской границы, что свидетельствует «о подготовке российским военно-политическим руководством масштабных провокаций и наступательных действий, которые могут начаться в любое время».

Секретарь СНБО Украины побывал на позициях 24-й отдельной механизированной бригады имени Данила Галицкого в районе неподконтрольной Горловки, где в последнее время зафиксирована наибольшая плотность обстрелов и военных провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований.

Турчинов отметил, что несмотря на постоянные провокации, «наши бойцы не только достойно удержали оборону, но и значительно улучшили свои позиции с целью минимизации потерь среди личного состава и гражданского населения».

«После начала операции Объединенных сил значительно улучшилась координация военных с Национальной гвардией, Национальной полицией, СБУ и пограничниками, то есть улучшились эффективность и результативность применения силового потенциала для защиты нашей страны», – сказал Турчинов.