» » Турчинов из-за обострения поехал в зону ООС

Турчинов из-за обострения поехал в зону ООС

Сегодня, 12:07 citynews.net.ua | Напечатать

В связи с обострением ситуации на востоке Украины в течение последней недели секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов прибыл на украинские позиции в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом сегодня, 25 мая, сообщает пресс-центр СНБО.

Секретарь СНБО провел совещание с военным руководством и руководителями силовых структур по эффективности противодействия российской агрессии в условиях перехода от антитеррористической операции к операции Объединенных сил.

По словам Турчинова, в течение недели зафиксировано крупнейшее за последние полгода количество обстрелов не только позиций Вооруженных сил Украины, но и населенных пунктов. «Используется запрещенная Минскими соглашениями артиллерия, танки, реактивные системы залпового огня», – сказал он, добавив, что обстрелы украинской территории велись на глубину до 30 километров, в результате чего были уничтожены гражданская инфраструктура, есть погибшие не только среди военных, но и среди мирного населения.

Кроме того, Турчинов сообщил, что украинская разведка наблюдает активную концентрацию российских войск в непосредственной близости от российско-украинской границы, что свидетельствует «о подготовке российским военно-политическим руководством масштабных провокаций и наступательных действий, которые могут начаться в любое время».

Секретарь СНБО Украины побывал на позициях 24-й отдельной механизированной бригады имени Данила Галицкого в районе неподконтрольной Горловки, где в последнее время зафиксирована наибольшая плотность обстрелов и военных провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований.

Турчинов отметил, что несмотря на постоянные провокации, «наши бойцы не только достойно удержали оборону, но и значительно улучшили свои позиции с целью минимизации потерь среди личного состава и гражданского населения».

«После начала операции Объединенных сил значительно улучшилась координация военных с Национальной гвардией, Национальной полицией, СБУ и пограничниками, то есть улучшились эффективность и результативность применения силового потенциала для защиты нашей страны», – сказал Турчинов.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:00

Из-за санкций заблокированы средства 4 миллионов клиентов WebMoney

Сегодня, 17:45

ЛНРовцы меняют время работы на КПВВ в Станице

Сегодня, 17:34

В Луганской области задержали группу вымогателей

Сегодня, 16:53

Лисичанские полицейские спасли детей от матери-пьяницы

Сегодня, 16:46

На Луганщине полиция обращается за помощью к жителям в установлении обстоятельств ДТП

Сегодня, 15:49

В системе оформления биометрических паспортов произошел сбой

Сегодня, 14:23

В зоне ООС ранены двое украинских военнослужащих

Сегодня, 13:23

Рева заявил, что проблемы с выплатами возникают только у ненастоящих переселенцев

Сегодня, 12:33

Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

Сегодня, 12:07

Турчинов из-за обострения поехал в зону ООС

Сегодня, 11:21

ООН и ОБСЕ в докладах недостаточно уделяют внимание преступлениям на Донбассе и в Крыму

Сегодня, 10:59

В КПВВ "Станица Луганская" у граждан обнаружены алкоголь и сигареты с акцизами "ЛНР"

Новости Украины:

Сегодня, 18:00

Депутата Коцюбинского задержали на $7 тысячах взятки

Сегодня, 17:31

На Донетчине мужчина пытался сбежать из зала суда

Сегодня, 16:03

ЕС и НАТО призвали Россию взять ответственность за катастрофу МН17

Сегодня, 15:49

В системе оформления биометрических паспортов произошел сбой

Сегодня, 14:21

Генпрокурор внес в ВР представление на Вилкула

Сегодня, 13:39

Опубликованы правильные ответы ВНО по украинскому языку и литературе

Сегодня, 13:34

Кабмин предлагает Раде убрать из Налогового кодекса слово "инвалид"

Сегодня, 12:33

Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

Сегодня, 12:09

Порошенко пообещал развивать центр реабилитации военнослужащих «Тисовец»

Сегодня, 11:55

Жебривский: из-за детонации боеприпасов в старой Николаевке эвакуировали 20 человек

Сегодня, 11:34

На Львовщине при попытке сделать селфи на крыше погиб подросток

Сегодня, 10:20

Одного из "крымских диверсантов" Штыбликова поместили в ПКТ

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 