ООН и ОБСЕ в докладах недостаточно уделяют внимание преступлениям на Донбассе и в Крыму

Международные гуманитарные миссии, в частности ООН, ОБСЕ, МККК (Международный комитет Красного Креста) недостаточно внимания уделяют фиксации преступлений оккупационных администраций России в своих докладах о ситуации с правами человека на Донбассе и в Крыму.

Об этом заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, передает информационное управление ВР.

"Политик отметила, что сегодня временно оккупированный полуостров остается "территорией бесправия и систематических нарушений прав человека". Ирина Геращенко отметила, что международные гуманитарные миссии, в частности ООН, ОБСЕ, МККК недостаточно внимания уделяют фиксации преступлений оккупационных администраций РФ в своих докладах о ситуации с правами человека на временно оккупированной территории Украины, как в АР Крым и г. Севастополь, так и в Донецкой и Луганской областях", - отмечается в сообщении.

Вице-спикер также обратила внимание, что международные миссии, в частности, МККК не имеют доступа к этим территориям и к незаконно удерживаемым украинцам.