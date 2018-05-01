Местные громады Луганщины получили от упрощенцев свыше 106 млн грн единого налога

В Главном управлении ГФС в Луганской области сообщили, что эта сумма поступила от субъектов хозяйствования в январе-апреле 2018 года.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

В ведомстве сообщили, что основная часть поступлений единого налога, а это 57 млн грн, уплачена физическими лицами – предпринимателями, которые работают на упрощенной системе налогообложения, и сельскохозяйственными товаропроизводителями – 39,9 млн гривен.

По сравнению с показателями за аналогичный период 2017-го года поступления единого налога увеличились почти на 19,5 млн грн или на 22,5 процента.

Юридические лица - плательщики единого налога III группы уплатили в местную казну 9,4 млн грн, что на 0,2 млн грн или на 2,6 % больше, чем в январе-апреле 2017-го года.

Напомним, всего за 4 месяца 2018 года в местные бюджеты Луганщины поступило 843,4 млн гривен.