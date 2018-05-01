Волкер заявил о необходимости продолжать обмен пленными

Специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил о необходимости освобождения всех незаконно удерживаемых лиц, задержанных с начала российской агрессии в Украине. Об этом он сказал во время телефонной пресс-конференции в четверг, передает «Укринформ».

«Я сегодня вновь публично призываю: нам необходимо увидеть продолжение процесса освобождения всех [пленных]», – отметил Волкер.

Он подчеркнул, что это очень важно также для членов семей заложников, которым сейчас сложно переживать ситуацию. В то же время Волкер добавил, что это действительно поможет достижению «более конструктивного климата» в процессе урегулирования.

Спецпредставитель Государственного департамента США, кроме того, сообщил, что этот вопрос постоянно поднимается в переговорах с РФ. Он сообщил, что в январе этого года передал список задержанных тогдашнему помощнику президента РФ Владиславу Суркову. Перед этим, по его словам, также было проведено много переговоров относительно обмена пленными с российской стороной.

Ранее первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко указала на отсутствие прогресса в вопросах освобождения заложников и поиска пропавших без вести на Донбассе.

Во время заседания гуманитарной подгруппы в Минске неоднократно поднимался вопрос передачи 23 российских граждан для освобождения украинских политзаключенных и заложников.