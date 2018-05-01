» » Боевики 36 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Боевики 36 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Сегодня, 08:59 citynews.net.ua | Напечатать

Боевики 36 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за минувшие сутки, - сообщает пресс-центр Объединенных сил. 

"Российско-оккупационные войска 36 раз нарушили режим прекращения огня, из них 12 раз открывали огонь из артиллерии и минометов. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии соприкосновения", - говорится в сообщении. 

Наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Луганское, Зайцево, Новолуганское, Новоселовка, Новотороицкое, Богдановка, Гранитное, Чермалык.

Вчера утром боевики из орудий калибра 152мм и минометов калибра 120 мм обстреляли город Торецк. В целом по городу было выпущено 35 снарядов и мин.

"В 4:45 противник коварно открыл огонь по населенному пункту Старая Николаевка из 152 мм пушек. Как всегда, огонь велся из жилых кварталов Горловки", - говорится в сообщении.

По данным разведки, противник понес потери: 4 боевика уничтожены и 5 получили ранения.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 10:59

В КПВВ "Станица Луганская" у граждан обнаружены алкоголь и сигареты с акцизами "ЛНР"

Сегодня, 10:18

Местные громады Луганщины получили от упрощенцев свыше 106 млн грн единого налога

Сегодня, 10:08

Турчинов: Боевики обстреливают подконтрольные Украине районы вглубь до 30 км

Сегодня, 09:49

Волкер заявил о необходимости продолжать обмен пленными

Сегодня, 08:59

Боевики 36 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Вчера, 19:15

В Украине заблокируют доступ к Webmoney и десяткам российских СМИ

Вчера, 18:04

Наев: с началом ООС боевики стали чаще стрелять

Вчера, 17:17

ЧВК «Вагнера» сменила название и оргструктуру

Вчера, 16:58

В Украине провели испытания нового боевого модуля

Вчера, 16:25

На Донбассе ликвидированы двое боевиков

Вчера, 14:59

На блокпосту в Сватово выявили факт управления мотоциклом по поддельным документам

Вчера, 14:20

Трое жителей Луганщины пытались провезти в РФ почти 3 кг наркотиков

Новости Украины:

Сегодня, 10:20

Одного из "крымских диверсантов" Штыбликова поместили в ПКТ

Сегодня, 10:15

Конгресс США одобрил выделение 250 млн долларов и оружия Украине

Сегодня, 09:46

В центре Киева избили болельщиков «Ливерпуля»

Сегодня, 09:21

Конгресс США одобрил выделение Украине 250 млн долларов помощи в сфере безопасности

Сегодня, 09:21

В Одессе третий раз покушались на экс-руководителя Правого сектора - 1 человек погиб

Вчера, 18:48

Сын Тюрина судится с ГПУ

Вчера, 17:51

В Славянске полиция задержала боевика "ДНР"

Вчера, 17:12

Горсовет Полтавы постановил вместе с государственным поднимать красно-черный флаг

Вчера, 16:58

В Украине провели испытания нового боевого модуля

Вчера, 16:56

Порошенко открыл Бескидский тоннель

Вчера, 15:35

Киев усиливает меры безопасности в школах и садиках

Вчера, 14:43

Украина лишила Кобзона всех государственных наград

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 