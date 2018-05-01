Боевики 36 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за минувшие сутки, - сообщает пресс-центр Объединенных сил.

"Российско-оккупационные войска 36 раз нарушили режим прекращения огня, из них 12 раз открывали огонь из артиллерии и минометов. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

Наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Луганское, Зайцево, Новолуганское, Новоселовка, Новотороицкое, Богдановка, Гранитное, Чермалык.

Вчера утром боевики из орудий калибра 152мм и минометов калибра 120 мм обстреляли город Торецк. В целом по городу было выпущено 35 снарядов и мин.

"В 4:45 противник коварно открыл огонь по населенному пункту Старая Николаевка из 152 мм пушек. Как всегда, огонь велся из жилых кварталов Горловки", - говорится в сообщении.

По данным разведки, противник понес потери: 4 боевика уничтожены и 5 получили ранения.