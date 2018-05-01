В Украине заблокируют доступ к Webmoney и десяткам российских СМИ

Сегодня Президент Украины Петр Порошенко подписал указ № 126/2018 , которым ввел в действие решение СНБО о новых санкциях в отношении российских компаний и лиц, причастных к военной агрессии РФ в Крыму и на Донбассе.

Согласно приложению к решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 2 мая 2018 года, в отношении этих компаний вводятся ограничительные меры в виде блокировки активов, ограничения торговых операций и предотвращения вывода их капиталов за пределы Украины.

В частности новые санкции распространяются на ряд российских СМИ - 1 канал, телекомпании Россия, Спутник, НТВ, электронные издания ЕИзвестия и УБП, а также связанные с ними сайты.

Кроме того, под санкции попали сайты и адреса компании WebMoney - указ предусматривает запрет доступа к сайтам WebMoney.ru, WebMoney.ua, Wmtransfer.com и десятки других адресов, обеспечивающих работу сервиса.

Также в санкционный список попал ряд сервисов, обеспечивающих прием платежей в электронных валютах - paymaster.ua, elmi.ua, wm-factor.com.ua.