Наев: с началом ООС боевики стали чаще стрелять

С начала проведения операции Объединенных сил на Донбассе украинские военные зафиксировали увеличение количества обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований по сравнению с показателями, зафиксированными с начала года, когда еще длилась антитеррористическая операция.

Об этом шла речь на встрече украинских военных и чиновников с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, которая сегодня, 24 мая, посетила Донбасс.

Об этом передаёт пресс-служба министерства обороны Украины.

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что количество обстрелов увеличилось в шесть раз.

Наев рассказал также Керсти Кальюлайд, что боевики стреляют из запрещенного оружия даже днем. Об этом же он ранее рассказал первому заместителю председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александру Хугу.