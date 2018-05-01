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Наев: с началом ООС боевики стали чаще стрелять

Сегодня, 18:04 citynews.net.ua | Напечатать

С начала проведения операции Объединенных сил на Донбассе украинские военные зафиксировали увеличение количества обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований по сравнению с показателями, зафиксированными с начала года, когда еще длилась антитеррористическая операция. 

Об этом шла речь на встрече украинских военных и чиновников с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, которая сегодня, 24 мая, посетила Донбасс. 

 

Об этом передаёт пресс-служба министерства обороны Украины. 

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что количество обстрелов увеличилось в шесть раз. 

Наев рассказал также Керсти Кальюлайд, что боевики стреляют из запрещенного оружия даже днем. Об этом же он ранее рассказал первому заместителю председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александру Хугу.


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