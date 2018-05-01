ЧВК «Вагнера» сменила название и оргструктуру

Координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Украины Дмитрий Тымчук сообщил об изменении организационно-штатной структуры и численного состава ЧВК «Вагнер», новое название которой – «Лига». Об этом он написал в Facebook.

«На данный момент, это незаконное вооруженное формирование состоит из основного боевого подразделения «Лига Ветераны», которое создано на базе полковой тактической группы (ПТГ) «Вагнер», подразделения «ЛигаМТБ» (бывшая администрация полевого лагеря), «Лига СБ» (бывшая группа «Следопыт») и тылового обеспечения», - отметил Тымчук.

По данным ИС, глава правления новой организации «Лига» - Андрей Трошев, который до этого был на должности исполнительного директора ЧВК «Вагнер» и руководителя группы «Следопыт» (служба безопасности ЧВК «Вагнер», личный номер М-2315). Командир подразделения «Лига Ветераны» - Дмитрий Уткин (позывной «Вагнер», личный номер М-0209). Пункт постоянной дислокации – полигон Молькино (Краснодарский край, РФ).

Кроме того, все сотрудники ЧВК получили должности «специалистов», которые разделены на 4 категории: специалист 1-ой категории – командир батальона; специалист 2-ой категории – заместитель командира батальона; специалист 3-ей категории – командир роты, заместитель командира роты, командир взвода, заместитель командира взвода, командир отделения; специалист 4-ой категории – рядовой.