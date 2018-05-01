» » ЧВК «Вагнера» сменила название и оргструктуру

ЧВК «Вагнера» сменила название и оргструктуру

Сегодня, 17:17 citynews.net.ua | Напечатать

ЧВК «Вагнера» сменила название и оргструктуруКоординатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Украины Дмитрий Тымчук сообщил об изменении организационно-штатной структуры и численного состава ЧВК «Вагнер», новое название которой – «Лига». Об этом он написал в Facebook.

«На данный момент, это незаконное вооруженное формирование состоит из основного боевого подразделения «Лига Ветераны», которое создано на базе полковой тактической группы (ПТГ) «Вагнер», подразделения «ЛигаМТБ» (бывшая администрация полевого лагеря), «Лига СБ» (бывшая группа «Следопыт») и тылового обеспечения», - отметил Тымчук.

По данным ИС, глава правления новой организации «Лига» - Андрей Трошев, который до этого был на должности исполнительного директора ЧВК «Вагнер» и руководителя группы «Следопыт» (служба безопасности ЧВК «Вагнер», личный номер М-2315). Командир подразделения «Лига Ветераны» - Дмитрий Уткин (позывной «Вагнер», личный номер М-0209). Пункт постоянной дислокации – полигон Молькино (Краснодарский край, РФ).

Кроме того, все сотрудники ЧВК получили должности «специалистов», которые разделены на 4 категории: специалист 1-ой категории – командир батальона; специалист 2-ой категории – заместитель командира батальона; специалист 3-ей категории – командир роты, заместитель командира роты, командир взвода, заместитель командира взвода, командир отделения; специалист 4-ой категории – рядовой.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 19:15

В Украине заблокируют доступ к Webmoney и десяткам российских СМИ

Сегодня, 18:04

Наев: с началом ООС боевики стали чаще стрелять

Сегодня, 17:17

ЧВК «Вагнера» сменила название и оргструктуру

Сегодня, 16:58

В Украине провели испытания нового боевого модуля

Сегодня, 16:25

На Донбассе ликвидированы двое боевиков

Сегодня, 14:59

На блокпосту в Сватово выявили факт управления мотоциклом по поддельным документам

Сегодня, 14:20

Трое жителей Луганщины пытались провезти в РФ почти 3 кг наркотиков

Сегодня, 14:18

На Донбассе погиб 22-летний командир отделения снайперов из 24-й бригады

Сегодня, 13:37

Обнародован новый санкционный список Украины

Сегодня, 12:56

Турчинов: наступление России может реально начаться уже в июле

Сегодня, 11:53

В ОРДЛО прибыл путинский «гумконвой»

Сегодня, 11:47

ЕС планирует продлить санкции против России еще на полгода

Новости Украины:

Сегодня, 18:48

Сын Тюрина судится с ГПУ

Сегодня, 17:51

В Славянске полиция задержала боевика "ДНР"

Сегодня, 17:12

Горсовет Полтавы постановил вместе с государственным поднимать красно-черный флаг

Сегодня, 16:58

В Украине провели испытания нового боевого модуля

Сегодня, 16:56

Порошенко открыл Бескидский тоннель

Сегодня, 15:35

Киев усиливает меры безопасности в школах и садиках

Сегодня, 14:43

Украина лишила Кобзона всех государственных наград

Сегодня, 14:24

СНБО ввел санкции против «РИА новостей»

Сегодня, 13:49

Завтра пограничникам в аэропортах разрисуют лица

Сегодня, 12:55

В Черкасской области украли бронзовый бюст Чорновила

Сегодня, 11:59

Красный Крест направил в ОРДО более 437 тонн гумпомощи

Сегодня, 11:47

ЕС планирует продлить санкции против России еще на полгода

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 