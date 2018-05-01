На блокпосту в Сватово выявили факт управления мотоциклом по поддельным документам

Правоохранители Луганщины выявили факт управления мотоциклом по поддельным документам. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, вчера, 23 мая, на блокпосту в городе Сватово, инспекторы батальона полиции особого назначения обнаружили мотоцикл "Kavassaki" с документами с признаками подделки.

Полицейские для проверки остановили мотоцикл, за рулем которого находился 28-летний житель города Харьков.

При проверке документов правоохранители выяснили, что транспортное средство числится в розыске "Интерпол", как похищенное в 2014 году в Италии.

Вместе с тем, по имеющимся информационным базам полиции, государственный номерной знак принадлежит другому транспортному средству, также свидетельство о регистрации байка имеет явные признаки подделки.

Для проведения дальнейшей проверки и выяснения всех обстоятельств на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Сватовского отдела полиции, сотрудники которой задокументировали этот факт.

Материалы внесены в ЕРДР, возбуждено уголовное производство по ч. 1 статьи 358 "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов" Уголовного кодекса Украины.