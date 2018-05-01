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Трое жителей Луганщины пытались провезти в РФ почти 3 кг наркотиков

Сегодня, 14:20 citynews.net.ua | Напечатать

На Луганщине разоблачена преступная группировка, участники которой пытались транспортировать в Российскую Федерацию 2,8 кг наркотиков.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Известно, что прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст.15 ч. 3 ст. 305 УК Украины (законченное покушение на контрабанду особо опасного наркотического средства – каннабиса в особо крупных размерах путем перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, по предварительному сговору группой лиц).

Расследованием установлено, что трое жителей Луганщины в составе преступной группы, «намереваясь незаконно перевезти через границу Украины в г. Москва (Российской Федерации) наркотическое средство (каннабис), заранее расфасовали его в 8 полимерных бутылок, поместив последние в бензобак автомобиля, принадлежащего одному из участников незаконной "схемы"».

При попытке пересечения границы Украины через таможенный пост «Меловое» Луганской таможни ГФС Украины сотрудниками Луганской таможни ГФС, военнослужащими Луганского пограничного отряда и следователями следственного отдела 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях в автомобиле было обнаружено и изъято 2,8 кг наркотиков.

Сейчас трем злоумышленникам сообщено о подозрении в покушении на контрабанду особо опасного наркотического средства в особо крупных размерах и в отношении двух применена мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 350 тыс. и 176 тыс. грн соответственно.

Санкция ч. 3 ст. 305 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 12 лет с конфискацией имущества.


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