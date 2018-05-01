На Донбассе погиб 22-летний командир отделения снайперов из 24-й бригады

На Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил погиб 22-летний командир отделения снайперов 24-й отдельной механизированной бригады. Об этом говорится в сообщении группы "Вернись живым" на странице в Facebook.

Отмечается, что младший сержант Богдан Коломиец, который был командиром 2-го отделения взвода снайперов 24-й бригады, погиб вблизи пос. Зайцево.

Богдан Коломиец вырос в с. Лука-Мелешковская Винницкой области, учился в технологическом университете в Виннице.

У Богдана остались родители, сестра и дедушка с бабушкой.

Как ранее сообщалось, 22 мая боевики 49 раз обстреливали позиции ВСУ, в результате чего один наш военнослужащий погиб, а трое получили ранения.