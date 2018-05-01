Турчинов: наступление России может реально начаться уже в июле

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов возлагает полную ответственность за обострение ситуации в Донецкой области на боевиков.

В комментарии BBC News Украина он говорит, что наблюдается рекордное за последнее время количество обстрелов.

«Используется запрещенная Минскими соглашениями артиллерия, танки, реактивные системы залпового огня, при этом обстрелы по украинской территории ведутся на глубину до 10 километров, в результате чего уничтожается гражданская инфраструктура и есть погибшие среди мирного населения», — рассказал секретарь СНБО.

Кроме того, по его словам, украинская разведка наблюдает «активную концентрацию российских войск в непосредственной близости к Украине-российской границы».

«Все это свидетельствует о подготовке российским военно-политическим руководством масштабных провокаций и наступательных действий, которые могут реально начаться уже в июле после завершения Чемпионата мира по футболу, который состоится в РФ», — считает Турчинов.