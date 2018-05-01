ЕС планирует продлить санкции против России еще на полгода

Совет Евросоюза планирует в конце июня рассмотреть вопрос о продлении еще на полгода санкции против Российской Федерации.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Ожидается, что в конце июня ЕС планирует продлить экономические санкции в отношении России. Шесть месяцев как всегда, хотя некоторые настаивают на 12", - отметил Йозвяк.

Также он добавил, что возможно, новый "очень пророссийский Итальянское правительство" может поставить под угрозу весь режим санкций, но в начале июня "Большая семерка" должна дать некоторые указания Украине.