Боевики снова обстреляли Торецк из артиллерии (фото)

Пророссийские боевики на Донбассе с утра возобновили обстрелы Торецка, в результате чего повреждено здание местного медицинского учреждения.

Об этом говорится в сообщении полиции Донецкой области.

Сообщается, что сегодня с 04:00 боевики артиллерийским огнем накрыли Торецк. На данный момент известно о повреждении здания противотуберкулезного и психоневрологического диспансеров. По предварительной информации, пострадавших нет.

"Под обстрел попала улица Гайдара. Люди, 13 пациентов и три работника, которые на момент обстрела находились в лечебном учреждении, не пострадали. В здании повреждена крыша, окна и перебита газовая труба", - говорится в сообщении. Также сообщается, что на месте обстрела работает следственно-оперативная группа Торецкого отделения полиции. Событие квалифицировано ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины