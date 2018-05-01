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Боевики снова обстреляли Торецк из артиллерии (фото)

Сегодня, 10:50 citynews.net.ua | Напечатать

Пророссийские боевики на Донбассе с утра возобновили обстрелы Торецка, в результате чего повреждено здание местного медицинского учреждения.

Об этом говорится в сообщении полиции Донецкой области.

Сообщается, что сегодня с 04:00 боевики артиллерийским огнем накрыли Торецк. На данный момент известно о повреждении здания противотуберкулезного и психоневрологического диспансеров. По предварительной информации, пострадавших нет.

"Под обстрел попала улица Гайдара. Люди, 13 пациентов и три работника, которые на момент обстрела находились в лечебном учреждении, не пострадали. В здании повреждена крыша, окна и перебита газовая труба", - говорится в сообщении. Также сообщается, что на месте обстрела работает следственно-оперативная группа Торецкого отделения полиции. Событие квалифицировано ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины

Боевики снова обстреляли Торецк из артиллерии (фото)

Боевики снова обстреляли Торецк из артиллерии (фото)

Боевики снова обстреляли Торецк из артиллерии (фото)

Боевики снова обстреляли Торецк из артиллерии (фото)


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