"Укроборонпром" усиливает сотрудничество с НАТО

Государственный концерн "Укроборонпром" усилит сотрудничество с Североатлантическим альянсом.

Об этом говорилось на 26 заседании совместная рабочей группы Украина-НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству, передает пресс-служба предприятия.

Во время мероприятия был обсужден ряд вопросов, в частности относительно политики оборонно-технического сотрудничества, а также реформирование оборонно-промышленного комплекса Украины.

"Совместная работа "Укроборонпрома" с НАТО является одной из ключевых задач обеспечения обороноспособности Украины. Это глобальная задача, которая состоит из отдельных этапов, выполнение которых позволяет Украине в нужный момент уже быть технически готовой к вступлению в Альянс, чтобы нам оставалось только юридически все оформить. Сегодня к Дорожной карте Украина-НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству были внесены изменения, которые значительно расширяют нашу совместную работу", - сообщил генеральный директор концерна Павел Букин. По его словам, изменения направлены также на реформирование концерна, реализацию ключевых программ, включая тех, которые проходят в рамках промышленно-консультативной группы НАТО.