Порошенко подписал указ об установлении Дня морской пехоты Украины 23 маяСегодня, 16:56
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об установлении Дня морской пехоты Украины 23 мая.
Об этом глава государства сообщил в ходе визита в Николаев.
"Исходя из нашего собственного исторического календаря, принял решение установить новый День морской пехоты Украины, который отныне будет отмечаться на государственном уровне 23 мая. Подписал соответствующий указ", - сообщил Порошенко.
Кроме того, Порошенко сообщил, что с сегодняшнего дня цвет беретов украинских морских пехотинцев приобретает оттенок морской волны.