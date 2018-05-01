Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об установлении Дня морской пехоты Украины 23 мая.

Об этом глава государства сообщил в ходе визита в Николаев.

"Исходя из нашего собственного исторического календаря, принял решение установить новый День морской пехоты Украины, который отныне будет отмечаться на государственном уровне 23 мая. Подписал соответствующий указ", - сообщил Порошенко.

Кроме того, Порошенко сообщил, что с сегодняшнего дня цвет беретов украинских морских пехотинцев приобретает оттенок морской волны.