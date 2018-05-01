Американский тяжелый беспилотник совершил длительный полет над Крымом и Донбассом

Самолеты ВВС и ВМС США 22 мая провели многочасовые разведывательные полеты вблизи Крыма и побережья Краснодарского края, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов. Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Согласно сообщению, стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, во вторник в течение около четырех часов курсировал по маршруту от западной оконечности Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, мимо Керченского пролива и вдоль всего побережья Краснодарского края вплоть до Сочи. В районе Севастополя он приближался к берегам Крыма на расстояние около 35 км, Ялты - 40 км. По этому маршруту с запада на восток и обратно он совершил не менее четырех пролетов.

В это же время патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168431, вылетевший с авиабазы Сигонелла, вел разведку вблизи Севастополя и южного побережья Крыма. Временами американский морской разведчик приближался российскому побережью на расстояние 35-40 км.

Сообщается также, что перед подлетом к "морским границам России" на Черном море тяжелый беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории противника, совершил длительный полет вдоль линии разграничения в Донбассе. После завершения полета в небе над Украиной он вошел в международное воздушное пространство над Черным морем к югу от украинского порта Николаев и направился к российским морским границам.

В сообщении напоминается, что тяжелый беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk в субботу совершил многочасовую разведку в Донбассе вдоль линии разграничения.