В Днепре обнаружили крупный тайник боеприпасов, вывезенных из зоны ООС

В городе Днепр правоохранители обнаружили крупный тайник боеприпасов, которые были незаконно вывезены из зоны проведения операции Объединенных сил.

Об этом говорится в сообщении полиции Днепропетровской области.

"В замаскированной тайнике неизвестные хранили около 250 гранат ВОГ, 37 мин, 23 гранаты РГД-5 и 13 гранат Ф-1, около 500 патронов калибра 12.7 мм, запалы, выстрелы к гранатомету и другие армейские боеприпасы", - говорится в сообщении. Все обнаруженное правоохранители в присутствии понятых опечатали и направили на экспертизу.

"В рамках открытого уголовного производства (ч.1 ст. 263 УК) будут устанавливаться лица, которые наладили канал поставки оружия с востока страны", - сообщили в полиции.