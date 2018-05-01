Россия поставила боевикам на Донбасс 12 вагонов с боеприпасами

С территории России для поддержки террористической деятельности боевиков на Донбасс за последнюю неделю было доставлено 12 вагонов с боеприпасами.

Об этом в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Для обеспечения террористической деятельности частей и соединений 1 и 2 АК ("армейский корпус", - ред.) оперативной группировки российских оккупационных войск на протяжении последней недели с территории России было доставлено около 1400 тонн ГСМ (горючее, - ред) на ж/д ст. Ровеньки и 12 вагонов с боеприпасами на ж/д ст. Иловайск", - отметил Тымчук.