За неделю в зоне ООС зафиксировали 45 полетов вражеских БПЛА

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил в период с 15 по 22 мая зафиксировано порядка 45 разведывательных полетов беспилотников Вооруженных сил Российской Федерации.

Об этом сообщает координатор группы

"Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук. По его словам, противник активизировал ведение воздушной разведки с целью выявления изменений в боевых порядках Объединенных сил. Из 45 полетов - семь осуществлены с помощью беспилотников "Орлан-10", которые осуществлялись заходом в оперативно-тактическую глубину обороны ООС.

"Особое внимание противник сосредоточил на вскрытии системы управления, уточнения оперативной обстановки, а также выявлении изменений в расположении войск в оперативно-тактической глубине Объединенных сил", - сообщил Тымчук.