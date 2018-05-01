Парламент поддержал в первом чтении проект закона №6697 "О внесении изменений в Законы Украины по решению некоторых вопросов задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса - участников Государственного концерна" Укроборонпром "перед государством-агрессором и/или государством оккупантом и обеспечения их стабильного развития", передает РБК-Украина.

За документ в первом чтении проголосовали 230 нардепов.

Так, в пояснительной записке подчеркивается, что сейчас сложилась ситуация искусственного злоупотребления своими правами со стороны предприятий РФ, которые заключили ряд хозяйственных договоров с предприятиями украинского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на поставку товаров военного назначения и двойного использования. Указом президента было предусмотрено прекращение "экспорта в Российскую Федерацию товаров военного назначения и двойного использования с целью их военного конечного использования Российской Федерацией, за исключением космической техники, применяемой для исследований и использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов".

Поэтому такие контракты, заключенные до августа 2014 года, стало невозможно выполнить. "Большинство договоров предусматривало предоплату в размере более 80%, а по большей части даже полную. То есть, средства были зачислены на украинские предприятия, и товар по заказу был изготовлен, однако в связи с введением в действие указа президента, фактически поставить товар на территорию заказчика не виделось возможным", - указано в записке.

Таким образом, средства заказчика были в полном объеме использованы на производство продукции, однако передать ее невозможно, а быстро найти покупателя на такой товар индивидуальной спецификации, чтобы вернуть средства, в связи с спецификой рынка тоже не удается.

Подчеркивается, что предприятия-заказчики продукции стали обращаться в суды на территории России для взыскания задолженности, пени и других штрафных санкций, несмотря на ссылку украинских предприятий на обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажорные).

"Такой подход и необъективное проведение судебного разбирательства на территории государства-агрессора вызвал вынесение ряда судебных решений, по которым украинские стороны обязаны выплачивать суммы, превышающие стоимость самого договора. Такой ход событий часто тормозит, а иногда даже может остановить работу предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса, что негативно отражается на обороноспособности Украины", - отметили авторы документа.

Законопроектом предлагаются механизмы защиты хозяйственной деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса, внесенных в перечень объектов госсобственности, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства, от негативных последствий воздействия юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ или юридических лиц с иностранными инвестициями России. "Этот законопроект позволит нам предупредить вмешательство государства-агрессора в хозяйственную деятельность украинских оборонных предприятий и не допустить принудительное взыскание с них средств и имущества", - отметил один из авторов законопроекта, нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко" Андрей Вадатурский.