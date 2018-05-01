Батальон ВСУ занял новые позиции на Донбассе, продвинувшись на два километра

В зоне операции Объединенных сил один из пехотных батальонов одной из бригад Вооруженных сил Украины улучшил свои позиции.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мисягин.

«В зоне Операции Объединенных Сил, один из пехотных батальонов одной из бригад ВСУ, из-за систематических обстрелов со стороны сепаратистов, был просто вынужден улучшить и обезопасить свои передовые позиции. В результате переноса своих опорников, батальон продвинулся вперед более чем на 2 км и закрепился на новых рубежах и высотах, получив на том участке фронта тактическое преимущество. Теперь там все в корне поменялось, и угроза жизни теперь для сепаратистов», – пишет волонтер.

При этом он уточняет, что продвижение произошло в рамках Минских договоренностей.