Боевики пытались отбить поселок на Донбассе

В бою с диверсионной группой боевиков на Донбассе погибли двое украинских военных, еще четверо получили ранения, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Враг не оставляет попыток выбить подразделения 24-й бригады ВСУ с освобожденного недавно населенного пункта Пивденне (Чигири).

«Сегодня, 21 мая, около 5:00 на южной окраине данного села была обнаружена диверсионная группа противника в количестве до 10 человек. Противодиверсионный резерв бригады выдвинулся на перехват ДРГ, остановив ее продвижение и отбросив врага от позиций защитников Украины. В результате боестолкновения враг понес значительные потери и, прикрываясь минометным огнем своих батарей, вынужден был отойти» - говорится в сообщении.

Во время боестолкновения от огня врага погибли двое украинских военных.

«Один из них – командир противодиверсионной группы Андрей Маслов. Он, как ближайший собрат и заместитель возглавил подразделение после гибели Владимира Майбороды, продолжив славные традиции этого подразделения», - сообщили в штабе.

Осколочные ранения получили также 4 военнослужащих, которые сейчас находятся в госпитале.